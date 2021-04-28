عشان تحافظ عليها .. اكتشف أسباب تلف الأسنان

تلعب معرفة اسباب تلف الأسنان دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة الفم وتجنب الإصابة بمشاكل الأسنان واللثة فى حال الابتعاد عنها.

ولا تقتصر اسباب تلف الاسنان على تناول الحلوى بكميات كبيرة وعدم غسل الاسنان بل هناك اسباب أكبر من ذلك بكثير.

نعرض لكم اهم اسباب تلف الأسنان وفقا لما ذكره موقع “ chartattack ” :

أمراض صحة الفم



هناك عدد قليل من أمراض الفم التي يمكن أن تكون من اسباب تلف الأسنان ومن أهم مشاكل صحة الفم التهاب اللثة ، والتي إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتطور إلى أمراض دواعم الأسنان (يشار إليها أيضًا باسم أمراض اللثة).

تهاجم أمراض اللثة التلم - فتحة صغيرة بين السن وخط اللثة تساعد في الحفاظ على السن في مكانه. تؤدي أمراض اللثة إلى إتلاف التلم تدريجياً وتحويله إلى "جيب"، يؤثر هذا على تثبيت السن في مكانه.

التدخين



يعتقد العديد من الخبراء أن تدخين التبغ يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة فمك وأنه من اسباب تلف الاسنان الاساسية.

تحفز منتجات التبغ إنتاج اللعاب - وهذا يجعل من السهل على الجراثيم أن تندمج مع لعابك وتنتقل عبر فمك، وعند حدوث ذلك تلتصق الجراثيم تدريجياً بالأسنان وأجزاء أخرى من فمك، هذا يسهل عليك الإصابة بعدوى الأسنان أو اللثة.

حادثة



حتى لو كانت لديك عادات صحية للفم لا تشوبها شائبة ، فقد تفقد إحدى أسنانك عن طريق الخطأ، وتتضمن بعض الأمثلة الشائعة لهذه الحالات ما يلي:

الحوادث الرياضية

حوادث العمل

انزلاق / وقوع

تناول الأطعمة الصلبة أو المقرمشة

