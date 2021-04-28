تحذير روسي جديد إلى الولايات المتحدة بشأن هجمات سيبرانية ضد البنية التحتية

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تقديم موسكو عرض الى واشنطن لإطلاق اتصالات مباشرة لمنع وقوع حوادث سيبرانية بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية: "موسكو سترد على الخطط الأمريكية المحتملة لشن هجمات سيبرانية ضد البنية التحتية الروسية".

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مندوب ‎روسيا الدائم في ‎فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن الوفدين الروسي والأمريكي سيلتقيان غدا لمناقشة الملف النووي الإيراني.

وقال أوليانوف: قريباً يمكن حذف كلمة "الحذر" حول الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبر المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية أن هناك أسباب للتفاؤل الحذر بشأن الاتفاق النووي.

يذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تشارك بصفة مراقب في المباحثات النووية مع إيران في فيينا، حيث تشترط إيران عودتها برفع العقوبات.