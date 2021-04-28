أكبر فرق أفريقيا.. المصري يشكر موسيمانى بعد الهزيمة أمام بعد الأهلي

أشاد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري، بأداء لاعبي الفريق، في مباراتهم أمام الأهلي، في الدوري المصري الممتاز.

ووجه عبدالكريم عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد الأشادة بالمصري في مباراة الأمس.

وقال المدرب العام للمصري، إن الأهلي لم يتأثر بالغيابات، خاصة وأنه يمتلك أكثر من لاعب، ولكن من الممكن أن يكون عاني من ضغط المباريات، موضحًا أن الأهلي يجب الا يتأثر بذلك لأنه من أكبر الفرق في أفريقيا.

وطالب مدرب المصري، من جماهير بورسعيد أن تفخر بالفريق لأنها تمتلك فرقة على مستوي جيد ، وتستحق التواجد في المربع الذهبي في جدول الدوري المصري.

وتابع:" لا يوجد تشيتت من لاعبي الفريق بسبب عدم التجديد، والدليل على ذلك إحراز أحمد جمعة هدفين في مباراة طلائع الجيش، وتسجيل عمر كمال هدفا في مرمي الأهلي بالأمس".

وعن تجديد عقد الجهاز الفني، قال،: الأمر في يد مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية وعلي ماهر المدير الفني للفريق

وأختتم:" أتمني أن نعود للعب على ملعب بورسعيد مرة أخري خلال الفترة المقبلة،.