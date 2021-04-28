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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احمد حسن في احدث ظهور

بمظهر أنيق...أحمد حسن يخطف أنظار الجماهير عبر انستجرام

احمد حسن
احمد حسن

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و نشر أحمد حسن صورة له بمظهر انيق و هو يرتدي البدلة مما أثار اعجاب متابعيه.

 

يذكر ان يرى أحمد حسن انه كان بإمكانه الاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين.


وقال الصقر لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام: أخطأت بالاعتزال المبكر وندمت على ذلك. واكد: كنت استطيع الاستمرار في الملاعب حتى سن ال40 على الأقل.

 

وافصح: "اتضحك عليا وقتها بمنصب مدير منتخب مصر مع شوقي غريب، ضغطوا عليا لكي اعتزل ويتم تنصيبي في مكانة جيدة مع المنتخب".

أحمد حسن انستجرام منتخب مصر أحدث ظهور الاعتزال

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