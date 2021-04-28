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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيى: الزمالك بطل دوري 99.. ولائحة الجبلاية فى صالحنا

صدى البلد

قال طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء هى صاحبة لقب بطولة 99، رغم عدم إخطار الاتحاد باسم البطل حتى الآن.

 

وأضاف  طارق يحيى، عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا لتأجيل المباراة الفاصلة، ولم يتم تحديد بطل الدوري حتى الآن.

 

وتابع: "الزمالك بطل دوري 99 حسب اللائحة الموضوعة من قبل اتحاد الكرة"، متابعًا أن الزمالك رفض المباراة الفاصلة لأن من حقنا التتويج بالبطولة.

 

ويكتنف الغموض مصير مباراة قمة الشباب الفاصلة فى دورى 99 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك التى انتهت بتفوق المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

 

كانت حالة من الجدل سادت عقب إنتهاء المباراة واحتفال كلا الفريقين بالتتويج باللقب استنادا إلى لائحة المسابقة المحلية عبر الأهداف والمواجهات المباشرة.

 

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة: “ما تردد بشأن إلغاء مباراة دوري الشباب ٩٩ بين قطبي الكرة المصرية وتقاسم اللقب بين الأهلي والزمالك لا أساس له من الصحة”.

 

وأضاف: “ما أثير بشأن إلغاء المباراة الفاصلة بين القطبين وتسريبه عبر وسائل الإعلام مجرد بالونة اختبار للأهلي والزمالك من جانب مسئولى الجبلاية أنفسهم للتعرف على مدى قبول الأمر من عدمه”.

 

واستطرد: “طرح تقاسم اللقب من المحتمل أن يرضى به نادى الزمالك لكن الطرف الرافض هو النادى الأهلي”، لافتا إلى أن الجبلاية ترغب فى أن يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى بعد إجازة عيد الفطر المبارك كى يسود الهدوء النسبي بين جميع الأطراف.

 

وحددت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة موعد حسم مصير قمة دورى الشباب بين الأهلي والزمالك وتمسكت بحسم مصير قمة دورى الشباب سواء بإقامته وتحديد موعد جديد أو إلغاء المسابقة المحلية بعد إنتهاء شهر رمضان. 

 

يذكر أن اللجنة الثلاثية المؤقتة فى الجبلاية قررت تأجيل إقامة مباراة حسم اللقب الفاصلة بين الأهلى والزمالك فى دورى الشباب إلى أجل غير مسمى.

نادي الزمالك طارق يحيي الزمالك اتحاد الكرة دوري 99 الأهلى

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