عصابة من الشباب تغرق مسنا في مياه مجمدة دون سبب |صور

عصابة شباب

كشفت لقطات مروعة لعصابة من التلاميذ هي تلقي بمسن عمره 74 عامًا في نهر متجمد، في مشهد غير آدمي أو إنساني.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، استهدف الشباب، الذين تلاحقهم الشرطة البريطانية، الرجل المسن الذي كان يستمتع بالراحة من المشي على ضفاف الممر المائي الشهير في في مقاطعة وارينجتون بعد ظهر يوم الأحد.

وتوضح اللقطات أن بمجرد أن رأى الشباب الرجل المسن وهو يستمتع بوقته على ضفاف النهر، دفعوا من ظهره ليسقط في المياه المتجمدة.

وحين كان المسن يتعثر في الماء هرب الشباب من مكان الحادث وهم يضحكون بشكل هستيري على فعلتهم الشنيعة تجاه الرجل المسن.

لحسن الحظ ، رصدت سيدتان قريبتان الهجوم واستطاعتا إنقاذ الرجل المسن من الغرق.

قال الرقيب مارك سباقين، من وحدة الشرطة المحلية في وارينجتون: "لقد كان هذا حادثًا مروعًا ومزعجًا ترك الرجل مهزوزًا لأسباب غير مفهومة، لافتا أن الشرطة تجري البحث عن الجناة تمهيدا على محاسبتهم".