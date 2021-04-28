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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: إيقاف العمل بالمواقع المستقبلة للقمح المحلي الأحد المقبل

صدى البلد

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي يوم الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، كما شمل التوجيه الوزاري أيضًا على إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل في اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تستلم الأقماح المحلية.

 

وأكد الدكتور “المصيلحي”، أن العمل سوف يسير بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.

 

وقال وزير التموين، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد الأقماح المحلية، مشيرا إلى أن جميع المواقع التي تستلم الأقماح المحلية والتي يصل عددها إلي 450 موقعًا تعمل بكفاءة عالية، وتتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

التموين وزير التموين القمح موسم القمح استلام القمح

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