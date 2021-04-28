شم النسيم بنكهة كورونا.. صحة النواب محذرة المواطنين: لا تجعلوه سببا لنشر العدوى

احتفالات شم النسيم

قالت النائبة، إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أيام الأعياد والاحتفالات، وكذا المناسبات العائلية، هي الأكثر ذروة للإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن السبب فى زيادة معدل إصابات كورونا، مرة أخرى، تأتى نتيجة حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية من قبل أعداد غفيرة من المواطنين.

وأوضحت أنه يجب على المواطنين الالتزام، والانصياع لقرارات مجلس الوزراء ، والتى تم الإعلان عنها ظهر اليوم ، بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، و منع التجمعات، لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال يوم الاحتفال بأعياد شم النسيم، وغيرها من الاحتفالات الأخرى التى سنشهدها الفترة المقبلة، محذرة جميع المواطنين بالالتزام في منازلهم، ومنع أي تجمعات من شأنها أن تساعد على تفشي الفيروس.

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا يمثل ناقوسًا للخطر، الأمر الذي يدفعنا للحذر، والتشديد على المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضرورة اهتمام المواطنين بالتباعد الاجتماعى لقطع الطريق على عدوى كورونا من الانتقال من شخص لآخر.

و وجهت رسالة شديدة اللهجة لوسائل الإعلام، بضرورة توعية المواطنين، بمخاطر الموجة الثالثة الشرسة لـ فيروس كورونا، متسائلة:" أين دوره من كل هذا ؟، مشيرة إلى أن كافة الإعلانات التى يتم عرضها على القنوات الفضائية بعيدة كل البعد عن فيروس كورونا، معقبة: "الناس انشغلت بالمسلسلات والإعلانات ونسيت إن فى كورونا ".

و شددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب علي ضرورة التزام كافة المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية ، لاسيما في الفترة المقبلة ، مناشدة جميع المواطنين بالذهاب لتلقى لقاح كورنا لضمان تحقيق الحماية لنفسه أولا ، و لجميع المواطنين من حوله ، معقبة :" احنا في قمة الموجة التالتة ، كما صرح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، كما أن الكل معرض للاصابة حال استمرار المواطنين في الاستهتار بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية ،و تلقى المواطنين لقاح كورونا ، مع التزامهم بالاجراءات الوقائية ، وارتداء الماسك الطبي ، مع منع التجمعات بشكل نهائي ، كلها اساليب داعمة ستسهم بشكل كبير في التقليل من أعداد الإصابة بفيروس كورونا ".

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جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولأبناء القوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفى إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، أشار رئيس الوزراء إلى جهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمى، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وسعياً للتوسع فى عمليات تطعيم المواطنين بهذه اللقاحات، بما يضمن سلامتهم ويسهم من حدة انتشار هذا الفيروس.

وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.