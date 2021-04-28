عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احتفالات شم النسيم

شم النسيم بنكهة كورونا.. صحة النواب محذرة المواطنين: لا تجعلوه سببا لنشر العدوى

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

قالت النائبة، إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أيام الأعياد والاحتفالات، وكذا المناسبات العائلية، هي الأكثر ذروة للإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن السبب فى زيادة معدل إصابات كورونا، مرة أخرى، تأتى نتيجة حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية من قبل أعداد غفيرة من المواطنين.

 

وأوضحت أنه يجب على المواطنين الالتزام، والانصياع لقرارات مجلس الوزراء ، والتى تم الإعلان عنها ظهر اليوم ، بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، و منع التجمعات، لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال يوم الاحتفال بأعياد شم النسيم، وغيرها من الاحتفالات الأخرى التى سنشهدها الفترة المقبلة، محذرة جميع المواطنين بالالتزام في منازلهم، ومنع أي تجمعات من شأنها أن تساعد على تفشي الفيروس. 

 

 

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا يمثل ناقوسًا للخطر، الأمر الذي يدفعنا للحذر، والتشديد على المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضرورة اهتمام المواطنين بالتباعد الاجتماعى لقطع الطريق على عدوى كورونا من الانتقال من شخص لآخر.

 

 

و وجهت رسالة شديدة اللهجة لوسائل الإعلام، بضرورة توعية المواطنين، بمخاطر الموجة الثالثة الشرسة لـ فيروس كورونا، متسائلة:" أين دوره من كل هذا ؟، مشيرة إلى أن كافة الإعلانات التى يتم عرضها على  القنوات الفضائية بعيدة كل البعد عن فيروس كورونا،  معقبة: "الناس انشغلت بالمسلسلات والإعلانات ونسيت إن فى كورونا ".

 

 

و شددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب علي ضرورة التزام كافة المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية ، لاسيما في الفترة المقبلة ، مناشدة جميع المواطنين بالذهاب لتلقى لقاح كورنا لضمان تحقيق الحماية لنفسه أولا ، و لجميع المواطنين من حوله ، معقبة :" احنا في قمة الموجة التالتة ، كما صرح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، كما أن الكل معرض للاصابة حال استمرار المواطنين في الاستهتار بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية ،و تلقى المواطنين لقاح كورونا ، مع التزامهم بالاجراءات الوقائية ، وارتداء الماسك الطبي ، مع منع التجمعات بشكل نهائي ، كلها اساليب داعمة ستسهم بشكل كبير في  التقليل من أعداد الإصابة بفيروس كورونا ".

 

أقرأ أيضا | عوض تاج الدين : مصر تشهد الموجة الثالثة لكورونا.. ونطالب المواطنين بتوخي الحذر

 

جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.

 

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولأبناء القوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 

وفى إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، أشار رئيس الوزراء إلى جهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمى، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وسعياً للتوسع فى عمليات تطعيم المواطنين بهذه اللقاحات، بما يضمن سلامتهم ويسهم من حدة انتشار هذا الفيروس.

 

وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

 

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.

مجلس النواب المناسبات العائلية الاحتفالات أعياد شم النسيم بفيروس كورونا الإجراءات الاحترازية الموجة الثالثة لقاح كورنا مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عيد تحرير سيناء

موضوعات متعلقة

عوض تاج الدين : مصر تشهد الموجة الثالثة لكورونا.. ونطالب المواطنين بتوخي الحذر

احذروا الفترة المقبلة.. محافظ دمياط: على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم

ترشيحاتنا

اللي مالوش كبير .. سيارة شاركت في انتقام عابد تيمور من غزل | صور

51 شخصا بينهم 7 سيدات إجمالي المرشحين بانتخابات الرئاسة السورية

خطة النواب: وزارة التعليم وعدت بحل أزمة 36 ألف معلم خلال 3 شهور

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بيرو

الأمم المتحدة تدين الرسوم المسيئة بحق الجالية المسلمة في مدينة أمريكية

وتستمر كارثة الهند.. مستشفيات ترفض استقبال المرضى ونقص مزمن بالأكسجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

تفحم 11 سيارة وأتوبيس في حريق بشبرا الخيمة

رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير الأكسجين للسيطرة على كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ