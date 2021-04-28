مدبولى: تكليفات رئاسية جديدة للحكومة بخصوص شرم الشيخ والغردقة.. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم، لبحث جهود التطوير والتنمية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ، والغردقة، ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع أنه يتم العمل على تنفيذ خطة تستهدف الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المدينة، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، من أجل تطوير مدينة شرم الشيخ كمركز سياحي عالمي فريد، وموقع جغرافي وبيئي جاذب قادر على تلبية كافة متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

وعرض اللواء خالد فودة تقريراً حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال عودة الحركة السياحية، مشيراً إلى جاهزية مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال السائحين من كافة الجنسيات، طبقاً للمعايير المحددة، بعد توسعته على مرحلتين لتصبح سعة المطار 6.5 مليون راكب، وتصل في المرحلة الثانية إلى 10 ملايين راكب، مضيفاً أنه تم تأمين الظهير الصحراوى للمدينة على أعلى مستوى، كما أن الشوارع الرئيسية بالمدينة مغطاة بمنظومة كاميرات مراقبة.

وأضاف أن المحافظة تقوم الآن بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية ومراكز الغوص وشركات السياحة وسيتم الانتهاء من التطعيم خلال أيام، كما يتم حصر العاملين بالبازارات والمحلات وسائقي التاكسي لتطعيمهم.

وأوضح اللواء خالد فودة أنه تم تفعيل مبادرة البنك المركزى للقطاع السياحى لانهاء المنشآت الفندقية غير المكتملة سواء كان استكمال الانشاءات أو التشطيبات بالاضافة إلى أعمال الصيانة للمنشآت السياحية، واضعين في الاعتبار اهمية تسهيل الاجراءات للحصول علي المبادرة.