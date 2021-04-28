بكارت السائح وتطبيقات ذكية.. شرم الشيخ والغردقة تستعدان لعودة السياحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم، لبحث جهود التطوير والتنمية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومسئولي الجهات المعنية.

وعرض محافظ جنوب سيناء عددأً من المشروعات المقترحة لرفع جاهزية مدينة شرم الشيخ استعداداً لعودة السياحة، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية لإصدار كارت السائح خلال تعاملاته داخل المدينة، مع إصدار تطبيق الكتروني للهواتف الذكية خلال بداية مايو 2021 لخدمة السائح خلال زيارته للمدينة، مع تحديث منظومة النقل الجماعي للارتقاء بمستوي خدمات النقل الجماعي المقدمة للسائح خصوصا سائقي المطار، وكذلك الإنتهاء من تطوير المنطقة الرياضية "الهجن".

من جانبه عرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تقريراً حول جهود التنمية السياحية في مدينة الغردقة، حيث تناول مشروع تصميم مارينا الغردقة، والذي يقع في نفس موقع المارينا القديمة، حيث يتميز المكان بموقع فريد، يبعد 10 دقائق من مطار الغردقة الدولي، وقريب للغاية من جزيرة الجفتون، والمحميات المائية، والجزر.

كما عرض محافظ البحر الأحمر تصورات مشروع إنشاء منطقة ترفيهية خاصة بالشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، والذي يقع على شارع الكورنيش، ويحيط به عدد من الفنادق السياحية ويعد اشاطئ العام بقلب المدينة، حيث يستهدف المشروع خلق فرص استثمارية بالشاطئ العام، وشاليهات لليوم الواحد، ومحال تجارية، ومسرح مكشوف، وأكشاك تجارية، وكافتيريات ومطاعم، مع عمل منطقة ترفيهية ومتنفس ترفيهي لمدينة الغردقة، وذلك بصورة تدعم السياحة وتستخدم تقنيات موفرة،