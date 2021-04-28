طارق يحيي يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة إمام عاشور

علق طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على عقوبة اتحاد الكرة ضد إمام عاشور على خلفية مباراة الأهلي في بطولة 99 الماضية.

وقال يحيي، عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن عقوبة اتحاد الكرة على إمام عاشور كبيرة، ولا أري عقوبة وقعت على لاعب 12 مباراة.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن إمام عاشور لاعب بالفريق الأول ولا يحق ليا التحقيق معه بعد أزمة مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الجمهورية، موضحًا أن إمام مسئول من الفريق الأول.



ويواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر القلعة البيضاء.

ومن المقرر، أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق عقب انتهاء المران وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 17 مباراة.