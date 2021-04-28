علي جمعة يكشف سبب إطلاق لقب "بـ100 رجل" على أحد الصحابة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الصحابي عبادة بن الصامت، كان مهابًا، وجسده يتسم بالقوة وضخامة البنيان، وكان أسود اللون، مستطردًا “عندما أرسل عبادة لـ المقوقس، قال المقوقس إنه يخاف من عبادة”، مؤكدًا أن عبادة بن الصامت يكاد يكون قد حضر الـ 80 معركة كلها التي حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف “جمعة”، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية مصر الأولى، أن سيدنا عمر رضى الله عنه أطلق على "عبادة بن الصامت" لقب “رجل بـ 100 رجل"، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يقف في الحرب من دون خوف أو فرار، فقلبه ثابت ويستطيع أن يجعل 100 رجل يفرون من أمامه.

وتابع الدكتور علي جمعة، أن عبادة بن الصامت كان يهتم بالدعوة، وحفظ القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هناك 5 في حياة الرسول كانوا حافظين للقرآن كله كان منهم "عبيدة، وأبى بن كعب، وعبد الله بن مسعود".