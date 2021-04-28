الأهلي يكرم المستشار محمود فهمي ويمنحه القلادة الذهبية

يقوم مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الثامنة والنصف مساء اليوم بتكريم المستشار محمود فهمي، عضو مجلس الإدارة الأسبق والمستشار القانوني للنادي تقديرًا لعطائه اللامحدود، وإخلاصه الكبير والعمل متطوعًا؛ من أجل خدمة الأهلي لفترة تزيد على نصف قرن.



ويمنح مجلس إدارة النادي الأهلي قلادة "النادي الأهلي الذهبية" للمستشار محمود فهمي؛ أعلى درجات التكريم؛ عرفانًا بما قدمه، ومساهماته لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.



يحضر الحفل مجلس إدارة النادي الأهلي ولفيف من قيادات النادي الأهلي، وعائلة المستشار محمود فهمي التي تم توجيه الدعوة إليها.