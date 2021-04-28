الأهلي يكرم المستشار محمود فهمي ويمنحه القلادة الذهبية

الأهلي يكرم المستشار محمود فهمي ويمنحه القلادة الذهبية
يقوم مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الثامنة والنصف مساء اليوم بتكريم المستشار محمود فهمي، عضو مجلس الإدارة الأسبق والمستشار القانوني للنادي تقديرًا لعطائه اللامحدود، وإخلاصه الكبير والعمل متطوعًا؛ من أجل خدمة الأهلي لفترة تزيد على نصف قرن.
ويمنح مجلس إدارة النادي الأهلي قلادة "النادي الأهلي الذهبية" للمستشار محمود فهمي؛ أعلى درجات التكريم؛ عرفانًا بما قدمه، ومساهماته لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.
يحضر الحفل مجلس إدارة النادي الأهلي ولفيف من قيادات النادي الأهلي، وعائلة المستشار محمود فهمي التي تم توجيه الدعوة إليها.