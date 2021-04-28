أكلات لفطار رمضان.. فراخ مشوية فى الفرن ويخني خضار وكنافة بالمكسرات

يعد البحث عن أكلات لفطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، التي ترغب في تعلم طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.

طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن

عند التفكير فى تحضير أكلات لفطار رمضان تأتى الفراخ فى مقدمة الاكلات الشهية والمغذية التى تخطر على بالنا.

للشيف الشربينى

مقادير فراخ مشوية فى الفرن :

دجاج قوانص

كبد

زبيب

فريك

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر

مرقة بهارات

جوزة الطيب

ملح – فلفل

قرفة زبدة

طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربيني :

* في حلة على النار ضعي ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم اضيفي الكبدة

* في طاسة على النار ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم ثم اضيفي الفريك المنقوع في الماء واضيفي قليل من الماء وغطيها واتركيها ثم ضيفي التوابل والبهارات

* في طاسة اخرى ضعي زبده مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القووانص بعد تصفيتها من الماء واضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل وضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم جيدا

* قومى بتتبيل الدجاج بالملح وافصلي جلدها عن لحمها ثم احشيها بالخليط وتبليها وضعيها في صينية فرن فوق شرائح من البصل وادخليها فرن ساخن حتى تنضج.

طريقة عمل يخني خضار بالفراخ

عند التفكير فى تحضير أكلات لفطار رمضان تكن مغذية ولذيذة يمكن تقديم يخنى خضار بالفراخ بخطوات الشيف شربيني

مقادير يخني خضار بالفراخ

أوراك دجاج بالعظم

زيت

جزر

كرفس

كرات

بطاطس

مشروم

كوسة

زعتر

كزبرة خضراء

مرقة

كريمة لباني

بهارات

ملح فلفل أسود



طريقة عمل يخني خضار بالفراخ

* ضعي الأوراك في طاسة بها زيت لتحمر من الجانبين ثم افرمي الكرفس مع الثوم ومرقة

* قطعي البصل قطع كبيرة وضيفيه ثم ضيفي المشروم والبهارات ثم الفلفل الحار وقلبي جيدا

* ضيفي زعتر طازج مفروم وكزبرة ثم قطعي الكوسا والجزر والبطاطس نفس التقطيعه

* ضيفي مكعبات طماطم وصلصة طماطم وقليل من الماء

* ضيفي خليط الخضروات المقطع والأعشاب المفرومة واتركيه حتى ينضج

* انقلي الخليط الى طاجن وادخليه فرن ساخن حتى ينضج وقدميه ساخن

طريقة عمل كنافة بالمكسرات

عند التفكير فى اختيار أكلات لفطار رمضان تصلح للتحلية تأتى الكنافة فى المقدمة لذا نقدم لكم طريقة عمل كنافة بالكسرات بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كنافة بالمكسرات

نصف كيلو كنافة طرح

نصف كيلو بندق

2 كوب زبدة



طريقة عمل كنافة بالمكسرات

* تفرد الكنافة ثم نضع بداخلها البندق ثم تبرم ثم تسقى بالزبده السائلة وتدخل الفرن حتى الأحمرار



