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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة ساخرة لـ الحضري

صدى البلد

وجه محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب الأول السابق رسالة لـ عصام الحضري مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا. 

وعلق فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”  على صور لـ الحضري وهو يخوض مران قوي في الجيم: "حد يفهم الحضري انه هيمرن.. مش هيتمرن".
 

وأضاف: "مبروووك عليك يا أسطورة".

انتظم كابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا في تدريبات الفريق اليوم، وذلك عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصل الحضري على الدورة الدولية للرخصة التدريبية "B"، وخاض مراناً قويًا مع حراس الفريق اليوم.

وانضم عصام الحضري للجهاز الفني الجديد، مع الكابتن ضياء السيد، وعادل مصطفى.

وأعرب  مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بخطوة انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا، وشدد على أنه لم يتردد في قبول المهمة، فور عرض المهمة عليه من الكابتن ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسئولي سيراميكا كليوباترا.

وأوضح الحضري أن سيراميكا كليوباترا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن احترافية إدارة سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف على الكرة، ساعد على توفير كل سُبل النجاح لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدوري الممتاز.

وأشاد  بالمستوى الطيب الذى ظهر عليه حراس فريق سيراميكا كليوباترا خلال المران الأول له مع الفريق، وأكد أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في حراسة المرمى، في مقدمتهم عامر عامر، وسيكون لهم دور كبير في النتائج خلال الفترة المقبلة.

عصام الحضري الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا الامارات العربيه المتحده

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