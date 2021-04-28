قفزة تاريخية.. مستشار التضامن: 68 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة "حياة كريمة"

كشف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، آخر تطورات مبادرة حياة كريمة.

وقال هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك ٢٠٠ مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في موازنة ٢٠٢١-٢٠٢٢، مضيفا أن حياة كريمة تشمل الوصول لجودة الشبكات والخدمات والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أن ٦٨ مليون مواطن سيستفيدون من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، متابعا نحن أمام قفزة تاريخية في القرى المصرية.

وأشار مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، الي أن ٢٠٠ مليار جنيه هى تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة منها ١٠٢ مليار لشبكات الصرف الصحي والمياه.