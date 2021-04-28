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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأمور خارج السيطرة

وتستمر كارثة الهند.. مستشفيات ترفض استقبال المرضى ونقص مزمن بالأكسجين

الهند لا تجد ما يكفي
الهند لا تجد ما يكفي لانقاذ مرضاها

قال الدكتور هيرال شاه، رئيس الجمعية الطبية الهندية في جوجارات، إن ما يقرب من 150 شخصًا يأتون يوميًا إلى مدينة سورات الهندية يتم رفضهم أثناء سعيهم للعلاج الطبي.

 

ذكر  شاه إن معظم المرضى يأتون من جنوب جوجارات القريبة، لكن مستشفيات سورات "غارقة في مرضى سكاننا ونفاد الأكسجين أمر صار الطبيعي لدينا، لذا لا يمكننا قبول القادمين من المناطق المحيطة".

 

وأضاف شاه "لقد ناشدنا رئيس الوزراء، الهيئة البلدية، الجميع، لكنهم يقولون إنه بسبب الازدحام المفرط في البلاد بأكملها، يجب قطع الإمدادات".

 

تعاني مدينة سورات من نقص في إمدادات الأكسجين منذ يوم الأحد، حيث يتم توفير أكسجين أقل بنسبة 30٪ للمدينة مما هو مطلوب لمرضاها.

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توقفت المستشفيات الخاصة في المدينة عن قبول المرضى الجدد، ما لم تكن قادرة على إخراج المرضى الموجودين حاليًا في المستشفى.

 

وأردف  شاه "قد تكون هناك مضاعفات خطيرة محتملة ويمكن أن تكون بأعداد هائلة وهذا هو المقلق .. إمدادات (الأكسجين) غير مؤكدة والمستشفيات لا تعرف ما سيحدث اليوم أو غدا".

 

أبلغت ولاية جوجارات عن 524725 حالة إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 6656 حالة وفاة ، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية يوم الأربعاء.

 

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في الهند 200 ألف ، بعد أن أفادت البلاد بوفاة 3293 شخصًا بسبب كوفيد -19  وهو أعلى عدد وفيات كوفيد -19 سُجل في يوم واحد ، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد يوم الأربعاء.

هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند في يوم واحد حاجز 3000.

 

كشفت الهند أيضًا يوم الأربعاء أن السلطات حددت رقمًا قياسيًا يبلغ 360960 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء ، وفقًا لإحصاء سي إن إن للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية.

سجلت الهند أكثر من 300000 حالة يوميًا لمدة سبعة أيام متتالية.

 

حتى الآن ، أبلغت الهند عن 17997267 حالة إصابة بـ Covid-19 و 201187 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

 

بدأت الهند حملة التطعيم يوم 16 يناير، و قالت السلطات إنه تم إعطاء 147727.054 جرعة حتى مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي ، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الصحة.

 

وتلقى ما مجموعه 24865.044 شخصًا جرعتهم الثانية بحوالي 1.9 ٪ من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

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