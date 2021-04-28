محافظ الفيوم يشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع عددٍ من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية، للتشديد على سرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، مع وضع الحلول المناسبة لها، بهدف تحسين الحياة المعيشية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مناسب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب أحمد البدري المشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعدد من وكلاء الوزارة، ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، وأعضاء ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول مراجعة الشكاوى بكل قطاع من القطاعات الخدمية، ونسب الاستجابة لها، وآليات حلولها، ووسائل تلبية مطالب المواطنين، بهدف تحسين الحياة المعيشية وتقديم الخدمات المناسبة لهم، لافتاً إلى أن المحافظ شدد على سرعة الاستجابة للشكاوى من قبل المعنيين بمختلف القطاعات، سواء المقدمة من المواطن بشكل مباشر، أو المحولة من الوزرات والهيئات ومختلف الجهات، أو الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ راجع أعداد الشكاوى المرصودة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بكل قطاع من القطاعات الخدمية على حده، ونسب الاستجابة بكل قطاع، مؤكداً على حسم كافة المشكلات وتلبيه كافة مطالب المواطنين في حدود الإمكانات المتاحة، بهدف الاستمرار في تحقيق نسب استجابة للمنظومة، بما يحقق الرضى للمواطن، مشدداً على تكثيف العمل للانتهاء من كافة الشكاوى العالقة، وحصر كافة الشكاوى المتشابهة استثماراً للوقت والجهد.