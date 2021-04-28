فيسبوك يشتعل ضد طبيبة تُتابع مُصابي كورونا مُقابل 5000 جنيه

استغلال المرضى..

سادت حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من أبناء محافظة سوهاج، لاكتشافهم وجود طبيبة تُتابع حالات مُصابي فيروس كورونا المُستجد بعيادتها الخاصة في المحافظة، مقابل 5000 جنيهًا للمريض الواحد.

ودشن عدد كبير من المترددين على عيادة الطبيبة منشورات عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك مُطالبين الإدارة الصحية بمُحاسبتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتجاه جميع من ينتهز فرصة تفشي الوباء العالمي بين مواطني سوهاج، ويستغل حاجتهم.

وجاء نص أحد هذه المنشورات والذي نشره المهندس أحمد خالد، مدير فريق رفقاء الخير لرعاية مُصابي فيروس كورونا على مستوى مراكز الإقليم، كالأتي:"في دكتوره بتاخد من حالات كورونا اكتر من 5000 في الكشف المنزلي اتمنى من قيادة الصحه اتخاذ اللازم والدليل معانا اكتر من حاله مفيش رحمه اتقي الله".

وقال “خالد” في تصريح خاص ل،"صدى البلد" إنه اكتشف هذه الطبيبة من خلال مُصابي كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي بسوهاج، ويُتابع معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث أنه يوفر الرعاية التامة وأسطوانات الأكسجين وبروتوكول العلاج وما إلى ذلك لمن يحتاج إليه.

وأضاف أنه لاحظ تكرار هذا الأمر مع أكثر من مُصاب دون احترام المريض أو الرأفة بحالته، حيث تأخذ أكثر من 5000 جنيه مقابل تمريض الحالة والكشف عليها ومتابعتها بالمنزل، منوها إلى أن هذا التصرف أثار غضبه مما جعله يطلق شرارة الاشتعال على فيسبوك.

وطالب المهندس أحمد خالد بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها؛ حتى يخشى الأخرين من استغلال حاجة المرضى بعد ذلك، موضحًا أن الجيش الأبيض منذ بداية الجائحة يُرهقون أنفسهم كي تمر على خير بأدنى خسائر ممكنة، ولم يسمحوا لتلك النماذج القليلة والدنيئة بأن تُحطم ثقتنا بجنود الطب والتمريض.

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على جانب أخر انتهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، من إجراءات ندب 24 طبيبًا من الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة شهرين لعمل البعض منهم داخل عنايات المستشفيات والمتبقي لسد العجز بالمحافظة وتدريب الأطباء على العمل بكفاءة خلال فترة الندب.

وتم ندب 24 طبيبًا للعمل بمستشفيات سوهاج المُخصصة للعزل لمدة شهر بداية من اليوم الأربعاء الموافق 28 ابريل الجاري، لتدريب الأطباء في بعض المستشفيات على العمل بكفاءة خلال فترة الندب المُقررة لهم، والبعض الاخر منهم إلى وحدات العناية المركزة لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل.

يذكر أن هؤلاء الأطباء من بينهم 19 طبيب تخدير ورعاية جراحية مُركزة، و5 أطباء باطنة عامة.