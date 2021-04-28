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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد تثبيت 1736 موظفا من العاملين علي الصناديق الخاصة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتثبيت عدد 1736 من العاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة والذين تم نقلهم علي باب أول بند 2/3 أجور موسميين فصل مستقل بالمرحلة الثانية  بالديوان العام والأحياء والمدن والأجهزة التابعة لها.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتي بناءً على كتاب وزارة المالية " الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري" والذى نص على تثبيت هؤلاء العاملين من تاريخ موافقة وزارة المالية وأن تدرج هذه الوظائف على أنها شخصية تلغى لدى خلوها من شاغليها.


وشمل قرار المحافظ أنه اعتباراً من موافقة وزارة المالية بتاريخ 24/2/2021 يتم منح المذكورين الأجر الوظيفى المثبت عليه للدرجات الثالثة و الرابعة والسادسة بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية المقررة في عام 2018 على أن تضاف إلى الأجر الوظيفى.

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ويتقدم  محافظ الجيزة بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مؤكداً لهم حرص المحافظة  الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفانى في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

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