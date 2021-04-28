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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات .. السيطرة على حريق بدير مارمينا العجائبي غرب الإسكندرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالاسكندرية في السيطرة على حريق اندلع، اليوم الأربعاء، بمخزن تعبئة زجاجات زيت البركة الخاص بدير مارمينا العجائبي.

 

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر مادية، أو إصابة أي شخص.

 

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وقد تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الاسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارا بوقوع حريق محدود في الدير، الواقع بمنطقة كنج مريوط غرب الاسكندرية.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية يرافقها سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، وتم إخماده والسيطرة عليه.


وتقدم أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بمنطقة الكينج مريوط الأنبا كيرلس آفا مينا، في بيان اليوم الأربعاء، بخالص الشُكر لكافة الأجهزة المعنية على سرعة التعامل مع الموقف.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية حريق محدود غرب الإسكندرية خسائر مادية

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