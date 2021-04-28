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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة في القليوبية لتكريم أسرة الاسطى علاء الخواجة.. فما قصته

حياة كريمة
حياة كريمة

تناول برنامج حياة كريمة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، قصة حياة عائلة للأسطى "علاء الخواجة" قي محافظة القليوبية.

 

وخلال الحلقة عرض البرنامج تقريرا مصورا حمل عنوان " السيرة الحلوة أطول من العمر"، لعائلة الأسطى علاء الخواجة.

 

وقال التقرير، إنه: "مفيش حاجة بتعيش غير الأثر الطيب في نفوس اللي حواليك، واحنا النهارده في القليوبية جايين على حس حب الناس للأسطى "علاء الخواجة" الله يرحمه، كان راجل الناس كلها تحبه الكبير قبل الصغير ساب وراه زوجته وأولاده التلاتة سمعنا عن ظروفهم وروحنا ناخد بإيدهم ونساعدهم".

 

وأضاف أنه :"شوفوا معانا ازاي الخير اللي بتعمله أيا كان صغير بيرجع وتأثيره بيكون عامل ازاي عليك وعلى كل اللي بتحبهم".


 

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