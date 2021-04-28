نقل 120 أسرة من المناطق العشوائية إلى مساكن بديلة برأس غارب

أعلن حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن استمرار نقل الأسر من المناطق ذات الخطورة الداهمة إلى مساكن بديل العشوائيات، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العامة للدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن أمنة للمواطنين بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأشار رئيس مدينة رأس غارب إلى أنه تم اليوم نقل عدد من الأسر من منطقة عشوائية داهمة الخطورة "عشش البلد"، وتسكينهم في بلوك بمنطقة بديل العشوائيات "حي الروضة" ليصل إجمالي الأسر التي تم نقلهم إلى بديل العشوائيات إلى 120 أسرة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ خطة القضاء على العشوائيات والمناطق داهمة الخطورة و توفير مساكن بديلة آمنة وحياة كريمة للمواطنين.