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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنتي 40 يوم وعايزة حضانة.. شاهد شهامة المصريين في ورطة إنسانية

ورطة انسانية
ورطة انسانية

تناول برنامج "ورطة إنسانية" المذاع على قناة " دي إم سي "، مساء اليوم الأربعاء، قصة جديدة تُظهر شهامة وجدعنة المصريين في مساعدة اب على مبلغ من الأموال مقابل علاج ابنته الرضيع صاحبة الـ ٤٠ يوما والتي تحتاج لدخول حضانة من نوع خاص. 


وفي موقف تمثيلي، قام أحد الشباب بتجسيد دور مذيع راديو في الشارع يقوم بسؤال المارة مقابل الفوز بمبلغ مالي، قبل أن يظهر أب ويطالب بخدمة لحل أزمة ابنته.

 

واتفق جميع المواطنين على موقف واحد، وطلبوا من المذيع تقديم قيمة المسابقة للأب، حتى يستطيع دفع الأموال المطلوبة لعلاج ابنته الرضيع.

 

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