برلماني يوضح الدور المأمول لـ وسائل الإعلام فى التوعية بمخاطر كورونا

قال النائب، عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن أزمة جائحة كورونا، تعد من أكبر الأزمات التى مرت بها البشرية على الإطلاق، وذلك من حيث عدد الاصابات، وعدد الوفيات، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة إدارة الأزمات، حيث أنها من اللجان الهامة، التى تعمل بتوجيهات الحكومة، لإدارة أزمة كورونا، والتى استطاعت أن تديرها و بطريقة احترافية.

وأوضح “ زايد” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرارات رئيس مجلس الوزراء التى أعلن عنها ظهر اليوم ، بشأن منع أية احتفالات ، أو فعاليات جماهيربة، لا تأتى أبدا من منطلق تقييد حركة المواطنين، بقدر ما تأتى بدافع خوف الدولة على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم، فى أزمة غير مسبوقة، خلفت آثارها السلبية على دول العالم أجمع، سواء من ناحية الخسائر المادية، والمعنوية على حد السواء، مشيرا إلى أنه من باب اولى لكافة المواطنين أن يحتفلوا بالمناسبات ، والأعياد في منازلهم ، وان يقتصر الاحتفال على الأسرة بعينها فقط، دون تزيد ، لكن بالشكل المرجو ، والذي يضمن الحفاظ على أرواحهم، وسلامتهم.

وناشد عضو لجنة الإعلام جميع المواطنين ، بتنفيذ قرارات الحكومة، والانصياع لكافة أوامرها، لافتا إلى أن حالات اللامبالاة والاستهتار بخطورة الموقف، ستكون عواقبها وخيمة للغاية ، لأن عدم الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية، يؤدى إلى زيادة الأعداد، وبالتالى كثرة الطلب على الأماكن داخل المستشفيات، وإلقاء بالعبء الكامل على الدولة، وتحميل عبء زائد على الجيش الأبيض بما لا يطيق ، معقبا:" مش عايزين استهتارنا يوصلنا لمثل هذا السيناريو من هذه المرحلة ، لكن كل ما نرجوه فى وقتنا الحالى، هو عبور هذه الأزمة على خير كما حدث بالموجتين الأولى والثانية".

ولفت زايد إلى أهمية الدور المأمول من وسائل الإعلام ،لاسيما في هذه اللحظة الفارقة، والعصيبة فى تاريخ العالم، بتوعيته للمواطنين، بمخاطر الموجة الثالثة من فيروس كورونا ،وكذا الإلتزام بتطبيق إجراءات الحماية ، قائلا:"وسائل الإعلام ، لا تقل أهمية عن الآلة الحربية، فهي بمثابة الأداة الأقوى ، والمؤثرة في جميع أوساط المواطنين ، بكافة طبقاتهم، كونها تتواجد في كافة المنازل المصرية ، ودورها فى هذه المرحلة مهم للغاية ".

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جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولأبناء القوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفى إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، أشار رئيس الوزراء إلى جهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمى، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وسعياً للتوسع فى عمليات تطعيم المواطنين بهذه اللقاحات، بما يضمن سلامتهم ويسهم من حدة انتشار هذا الفيروس.

وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.