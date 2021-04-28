عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح الدور المأمول لـ وسائل الإعلام فى التوعية بمخاطر كورونا

النائب عصمت زايد،
النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قال النائب، عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن أزمة جائحة كورونا، تعد من أكبر الأزمات التى مرت بها البشرية على الإطلاق، وذلك من حيث عدد الاصابات،  وعدد الوفيات، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة إدارة الأزمات، حيث أنها من اللجان الهامة، التى تعمل بتوجيهات الحكومة، لإدارة أزمة كورونا، والتى استطاعت أن تديرها و بطريقة احترافية.

 

 

وأوضح “ زايد” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرارات رئيس مجلس الوزراء التى أعلن عنها ظهر اليوم ، بشأن منع أية احتفالات ، أو فعاليات جماهيربة، لا تأتى أبدا من منطلق تقييد حركة المواطنين، بقدر ما تأتى بدافع خوف الدولة على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم، فى أزمة غير مسبوقة، خلفت آثارها السلبية على دول العالم أجمع، سواء من ناحية الخسائر المادية، والمعنوية على حد السواء، مشيرا إلى أنه من باب اولى لكافة المواطنين أن يحتفلوا بالمناسبات ، والأعياد في منازلهم ، وان يقتصر الاحتفال على الأسرة بعينها فقط، دون تزيد ، لكن بالشكل المرجو ، والذي يضمن الحفاظ على أرواحهم، وسلامتهم.

 

 

وناشد عضو لجنة الإعلام جميع المواطنين ، بتنفيذ قرارات الحكومة، والانصياع لكافة أوامرها، لافتا إلى أن حالات اللامبالاة والاستهتار بخطورة الموقف، ستكون عواقبها وخيمة للغاية ، لأن عدم الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية، يؤدى إلى زيادة الأعداد،  وبالتالى كثرة الطلب على الأماكن داخل المستشفيات، وإلقاء بالعبء الكامل على الدولة، وتحميل عبء زائد على الجيش الأبيض بما لا يطيق ، معقبا:" مش عايزين استهتارنا يوصلنا لمثل هذا السيناريو من هذه المرحلة ، لكن كل ما نرجوه فى وقتنا الحالى،  هو عبور هذه الأزمة على خير كما حدث بالموجتين الأولى والثانية".

 

 

 ولفت زايد إلى أهمية الدور المأمول من وسائل الإعلام ،لاسيما في هذه اللحظة الفارقة، والعصيبة فى تاريخ العالم، بتوعيته للمواطنين، بمخاطر الموجة الثالثة من فيروس كورونا ،وكذا الإلتزام بتطبيق إجراءات الحماية ، قائلا:"وسائل الإعلام ، لا تقل أهمية عن الآلة الحربية، فهي بمثابة الأداة الأقوى ، والمؤثرة في جميع أوساط المواطنين ، بكافة طبقاتهم، كونها تتواجد في كافة المنازل المصرية ، ودورها فى هذه المرحلة مهم للغاية ".

 

 

أقرأ أيضا | شم النسيم بنكهة كورونا.. صحة النواب محذرة المواطنين: لا تجعلوه سببا لنشر العدوى

 

جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.

 

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولأبناء القوات المسلحة، وجميع أفراد الشعب المصرى، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 

 وفى إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، أشار رئيس الوزراء إلى جهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمى، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وسعياً للتوسع فى عمليات تطعيم المواطنين بهذه اللقاحات، بما يضمن سلامتهم ويسهم من حدة انتشار هذا الفيروس.

 

وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

 

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.

مجلس النواب أزمة جائحة كورونا لجنة إدارة الأزمات قرارات رئيس مجلس الوزراء الحكومة قرارات الحكومة وسائل الإعلام فيروس كورونا الدكتور مصطفى مدبولى المولات الكافيهات

موضوعات متعلقة

عوض تاج الدين : مصر تشهد الموجة الثالثة لكورونا.. ونطالب المواطنين بتوخي الحذر

رئيس الوزراء يجدد التشديد على الإجراءات الاحترازية والتوسع في تطعيمات اللقاح

ترشيحاتنا

اللعنة تصيب الهند بعد ضربها بزلزال واجتياح وباء كورونا | فيديو

واتساب يعمل على ميزة جديدة طال انتظارها

الصحة العالمية تحث شعوب العالم على التبرع بـ 7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح في "كوفاكس"

للوقاية من الأمراض .. 3 طرق طبيعية لعمل غسول الفم في المنزل

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

عمهم وحارق دمهم.. مسلسل ملوك الجدعنة يحتفى بالزمالك على طريقته الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ