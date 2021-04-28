محافظ شمال سيناء: إنشاء أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط تحسبا لمشاكل المياه

قال اللواء الدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يجري العمل في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف م٣ في اليوم، على ٣ مراحل الأولي ١٠٠ ألف متر مكعب، والتي يستغرق إنشاؤها عامين بينما يستغرق إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة عاما واحدا لإنتاج ٢٠٠ الف م٣ يوم.

يأتي ذلك في إطار سعي محافظة شمال سيناء، إلى تنفيذ منظومة متكاملة لتوفير مياه الشرب للمواطنين، وكذلك مراعاة لمشاكل المياه خلال الفترة القادمة، بإنشاء محطات تحلية وحفر آبار، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الاعتماد علي مياه التحلية في المناطق الساحلية تحسبا لمواجهة مشكلة المياه مستقبلًا.

محطات رفع وخزانات

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه تم إنشاء محطات رفع وخزانات جديدة، وإنشاء محطتي تحلية مياه البحر بالعريش، وتبلغ كميات المياه المقرر إنتاجها من محطات التحلية بالعريش نحو 25 ألف متر مكعب يوم منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 م٣ يوم ومحطة تنتج 10 آلاف م٣يوم.

وأضاف أنه تم تركيب رافع كرم أبو نجيله بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية ٢٠ ألف مترا مكعبا في اليوم تزداد إلى ٤٠ ألف مترا مكعبا في اليوم، ورافع الصفا الجديد بسعة تخزينيه ١٠ آلاف م٣ تزداد إلى ٢٠ ألف م٣ يوم.



وأشار إلى إنشاء محطة لتحلية المياه بالشيخ زويد بتكلفة 164 مليون جنيه، كما تم تركيب محطة تحلية مياه البحر بالريسة بقيمة 10 ملايين و962 ألف دولار، علاوة على تركيب 4 محطات لتحلية مياه الآبار بقرى “بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء”، بقيمة 23 مليونا و242 ألف دولار، ومحطات بئر العبد 115 ألف متر مكعب يوم لتغطية منطقة شرق التفريعة، وبئر العبد ورمانة.



وقال “شوشة”، إن إنتاج المحطات يضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميا.

وأوضح المحافظ أنه تم تركيب شبكة مياه جديدة بالعريش، حيث تم تطوير ورفع كفاءة خطوط المياه في مدينة العريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيه، وشملت تنفيذ شبكات بأطوال ٦٥٠ ألف متر وبأقطار مختلفة ما بين ١١٠ ملليمترات إلى ٧١٠ ملليمترات، إضافةً إلى عمل حوالي ٣٠ ألف وصلة منزلية للمشتركين.

