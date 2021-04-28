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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حل مشكلات صغار المزارعين

تطبيق شارى.. الزراعة تكشف عن دورها فى حل مشكلة التسويق لصغار المزارعين

صدى البلد

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة لم تدخر جهدا لحل مشكلات تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية، كما تم إطلاق تطبيق "شارى" ، وهو معنى بتسويق منتجات صغار المزارعين مما يساعد الفلاحين على بيع منتجاتهم بشكل مباشر دون وسيط.

 

وأكد "القرش" خلال حوار ل "صدى البلد"، أن من يريد الحصول على المنتجات بأسعار منخفضة يستطيع تحميل برنامج "شارى" من متجر التطبيقات، منوها إلي أنه تم تطبيقه فى محافظة البحيرة بشكل مبدئي ثم سيتم تعميمه على باقى المحافظات.
 

وأوضح "معاون وزير الزراعة "  أن هذا التطبيق لا يقتصر على التسويق للخضروات والفاكهة فقط ، وإنما أيضا للفطير والجبن والمنتجات الريفية مما يعد فرصة سهلة للبيع، ويقدم السلع بأسعار منخفضة لأنها ستقضى على فكرة الوسيط أو تاجر التجزئة الذى يحصل على معظم الأرباح.

 

ونوه إلي أنه  تم إطلاق مبادرة ازرع صح على جميع مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم فكرته على تقديم النصائح السليمة للزراعة، والزراعة العضوية الجيدة، والزراعة النظيفة  وكيف يستطيع كل مواطن مصرى استغلال كل مساحة يمتلكها لتوفير احتياجاته الأساسية عن طريق الزراعة المنزلية وزراعة الأسطح.

 

وأشار "معاون وزير الزراعة" ، إلي أن مبادرة ازرع صح تقدم الشرح الكامل لكل مواطن وكيفية انتاج ما يحتاجه دون اللجوء إلي الشراء، وبالتالى نوفر له أموالا وفى نفس الوقت يتعلم خبرات زراعية جديدة خاصة أن مصر وقعت اتفاقية على الزراعات العضوية وأصدرت اللائحة التنفيذية له .

 

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم إطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية مما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة.

 

ونوه باستحداث مراکز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص، وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، مما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن  الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك ويقترح أن تتولي مسئوليته وزارة التموين من خلال "جمعيتي" بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزير الزراعة وزارة الزراعة المنتجات الزراعية محمد القرش صغار المزارعين خضروات معاون وزير الزراعة

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