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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات

المحافظ يكرم الامهات
المحافظ يكرم الامهات المثاليات

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة مطروح لهذا العام 2021، للاحتفاء بهم، مع منحهم شهادات التقدير تكريمًا وتقديرا وعرفانا لهن بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وفتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومديري الإدارات المعنية.

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في بداية الحفل وجه محافظ مطروح التهنئة للأمهات المثاليات، وهن: نعيمة سيد أحمد الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لأم من ذات الهمم وسهير السيد إبراهيم زيدان الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة وهند رجب حسن هاشم الأم المثالية الثانية على المحافظة وكلثوم محمد عبد الرحيم الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة وعصمت فاروق محمد محمد الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة لابن من ذوي الهمم.


وأثنى محافظ مطروح على قصص كفاحهن ورحلة عطائهن، مؤكدا حرصه على تكريمهم اليوم كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع ضاربين المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات.


وقدم الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الأبناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع.


بينما وجه فتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المستمر للعمل الاجتماعي داخل المحافظة وحرصه على تكريم اليوم.


كما تم خلال الاحتفال عرض فيديو قصير عن قصص كفاح الأمهات المثاليات.


وقدمت الأمهات المثاليات بمطروح الشكر لمحافظ مطروح، على هذه اللفتة الكريمة والجهود المبذولة لخدمة أهالي المحافظة.

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محافظة مطروح الأمهات المثاليات تكريم الامهات على مستوى المحافظة مديرية التضامن الاجتماعي شهادات تقدير

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