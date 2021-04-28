مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى10531 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 264.05 نقطة ليقفل عند مستوى 10531.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 457 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 368 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.



كانت أسهم شركات بترو رابغ، والرياض، وسابك، والأهلي، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صادرات، و وفرة، وأنابيب، والجزيرة ريت، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.43% و 7.24%.



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 533.24 نقطة ليقفل عند مستوى 24168.42 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 384 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.