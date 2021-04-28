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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد يفتح النار على الأهلي بعد شكواه من ضغط مباريات الدوري

صدى البلد

فتح أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق النار على مجلس إدارة النادي الأهلي عقب شكوى المارد الأحمر من ضغط المباريات الشديد للفريق في الدوري المصري

 

وكتب عبد الملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : "الناس اللي عمالة تعيط وتزن علشان ضغط الماتشات هما اللي رجعوا الدوري عافية السنة اللي فاتت وكانوا عارفيين انهم هيبوظو ٣ مواسم ورا بعض حالياً فبلاش دور المظلومية وإحنا مرهقين ومسافرين ورايحيين وجايين وجو نظرية المؤامرة ده.. ده انتو اللي بتحطوا المنهج يا باشا ..".

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سيد عبدالحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي من العودة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، إن النادي طلب إعادة النظر في الجدول الموضوع من قبل اتحاد الكرة، بسبب ضغط المباريات.

وأضاف سيد عبد الحفيظ عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن اتحاد الكرة لم يرد على طلبنا بعد إعادة جدول الدوري، من أجل النظر إليه حتى الآن.

وتابع: “هل يعقل أن ندخل غدًا معسكر لخوض مباراة الجونة المقبلة، بعد حصولنا على راحة بعد مباريات الأمس أمام المصري”.

وعن تأجيل مباراة القمة، أكد أن الأهلي لم يطلب تأجيل القمة أمام الزمالك، المقرر لها 10 مايو المقبل، بسبب مباريات بطولة إفريقيا التي يشارك فيها الفريق.

الدوري المصري سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي أحمد عيد عبدالملك الأهلى

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