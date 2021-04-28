سائق يدهس آخر بسيارة بموقف بلبيس

شهد موقف بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة بطلها سائق سيارة أجرة "ميكروباص" أقدم علي دهس سائق سيارة أخرى؛ عقب قيام المجني عليه بدفع المرآة الخاصة بسيارة المتهم فحدثت بينهما مشادة كلامية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ من "إسلام.ص.أ" سائق، مُقيم دائرة مركز بلبيس، يتهم فيه "مصطفى.ع.ا" سائق سيارة ميكروباص تحمل رقم 8659 "ر م ب"، مُقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليه ودهسه بسيارته.

وأوضح المجني عليه أنه اصطدم دون قصد بمرآة سيارة المتهم، وحينما نزل عن سيارته للاعتذار له فوجيء له يدهسه بسيارته ويصدمه في سيارته، مما تسبب في إصابته بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تحرير المحضر رقم 2832 جُنح بلبيس لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمنيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن منيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ٣٦ منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية وأولاد صقر وكفر صقر، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من طن ونصف أغذية مختلفة، حيث تم ضبط ٣٤ كجم أغذية منها ١٦ كجم لحم مفروم عبارة عن "٣٢ طبق لحم مفروم زنة الطبق ٥٠٠ جرام"، و ١٨ كجم كبدة مجمدة عبارة عن "٣٦ طبق كبدة زنة الطبق ٥٠٠ جرام"، لعدم تدوين أي بيانات عليها، وتم إعدام طن و ٦٧٥ كجم، بالإضافة إلى ١٠٠٠ عبوة زبادي قبل توزيعها علي الأسواق، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٨٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١١٠ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بمنيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.