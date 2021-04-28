عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يدهس آخر بسيارة بموقف بلبيس

سيارات - ارشيفية
سيارات - ارشيفية

شهد موقف بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة بطلها سائق سيارة أجرة "ميكروباص" أقدم علي دهس سائق سيارة أخرى؛ عقب قيام المجني عليه بدفع المرآة الخاصة بسيارة المتهم فحدثت بينهما مشادة كلامية.

 

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ من "إسلام.ص.أ" سائق، مُقيم دائرة مركز بلبيس، يتهم فيه "مصطفى.ع.ا" سائق سيارة ميكروباص تحمل رقم 8659 "ر م ب"، مُقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليه ودهسه بسيارته.

 

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

وأوضح المجني عليه أنه اصطدم دون قصد بمرآة سيارة المتهم، وحينما نزل عن سيارته للاعتذار له فوجيء له يدهسه بسيارته ويصدمه في سيارته، مما تسبب في إصابته بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تحرير  المحضر رقم 2832 جُنح بلبيس لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

 

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمنيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن منيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر.

 

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ٣٦ منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية وأولاد صقر وكفر صقر، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من طن ونصف أغذية مختلفة، حيث تم ضبط ٣٤ كجم أغذية منها ١٦ كجم لحم مفروم عبارة عن "٣٢ طبق لحم مفروم زنة الطبق ٥٠٠ جرام"، و ١٨ كجم كبدة مجمدة عبارة عن "٣٦ طبق كبدة زنة الطبق ٥٠٠ جرام"، لعدم تدوين أي بيانات عليها، وتم إعدام طن و ٦٧٥ كجم، بالإضافة إلى ١٠٠٠ عبوة زبادي قبل توزيعها علي الأسواق، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٨٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١١٠ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بمنيا القمح والقنايات والحسينية وأولاد صقر وصان الحجر وكفر صقر.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

10 محافظات أخبار محافظات اخبار الشرقية اخبار محافظة الشرقية اخبار حوادث

ترشيحاتنا

اللعنة تصيب الهند بعد ضربها بزلزال واجتياح وباء كورونا | فيديو

واتساب يعمل على ميزة جديدة طال انتظارها

الصحة العالمية تحث شعوب العالم على التبرع بـ 7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح في "كوفاكس"

للوقاية من الأمراض .. 3 طرق طبيعية لعمل غسول الفم في المنزل

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

عمهم وحارق دمهم.. مسلسل ملوك الجدعنة يحتفى بالزمالك على طريقته الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الوزراء يعتمد توصيات لاستكمال أعمال 51 مشروعاً.. وإنهاء 28 منازعة بوزارة العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ