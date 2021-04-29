"دبي للمقاصة" و"الإيداع" تقودان جهود التميز المؤسسي لخدمات ما بعد التداول

أعلنت شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي التابعة لسوق دبي المالي اليوم عن أداء تشغيلي متميز لشركتي دبي للمقاصة ودبي للإيداع، خلال السنة التشغيلية الأولى ومنذ إطلاقهما يوم 28 أبريل بعدما نجحت الشركتان في قيادة جهود التميز والمؤسسي والتطوير لخدمات ما بعد التداول في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

فقد تمكنت شركة دبي للمقاصة أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية central counterparty /CCP/ في الإمارات والمنطقة من تقديم ضمانات تسوية صفقات بقيمة 15.6 مليار درهم خلال سنتها التشغيلية الأولى ووفرت آلية جديدة للحد من مخاطر الطرف المقابل لأعضاء التقاص فيما ارتقت بعملية إدارة المخاطر المتصلة بتسوية الصفقات من خلال استحداث صندوق الإخلال بالإلتزامات لتسوية الصفقات غير المكتملة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وذلك للتعاطي مع أي حالات عدم سداد محتملة من جانب أعضاء التقاص.

وتتعاون شركة دبي للمقاصة حاليا مع 30 عضوا ينشطون في مجال تداول وتقاص الأوراق المالية كما تحوز ضمانات بقيمة 2.05 مليار درهم.

بدورها نجحت " شركة دبي للإيداع " شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الأولى والوحيدة حتى اليوم المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ تعاملات بقيمة 75.8 مليار درهم بما في ذلك تسويات أوراق مالية وإجراءات شركات وصفقات أوراق مالية أخرى متنوعة خلال العام 2020 .

و نجحت الشركة خلال العام ذاته أيضا في إنجاز توزيع أرباح نقدية إجماليها 20.63 مليار درهم على 365,450 مساهما في مجموعة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي وذلك من خلال بطاقة آيفستر والتحويل إلى الحسابات المصرفية.

و قالت مريم فكري الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة: " يسعدنا نجاح كل من دبي للمقاصة ودبي للإيداع في تحقيق العديد من أهدافهما بما يمنح قوة دفع كبيرة لجهودنا المتواصلة لتعزيز بنية وتنافسية خدمات ما بعد التداول في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة فعلى سبيل المثال مكنتنا المقاصة المركزية من إتاحة تقديم خدمات الهامش بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن تسوية الصفقات ويُمكن الأعضاء من استخدام الضمانات بصورة فعالة الأمر الذي عاد بالنفع على المتعاملين في السوق في فترة تتسم بالتحديات وعلاوة على ذلك فقد أسهمت دبي للمقاصة من خلال ترتيبات المقاصة المركزية في إطلاق عقود الأسهم المستقبلية في سوق دبي المالي.

وأضافت مريم فكري: " في الوقت ذاته لعبت دبي للإيداع باعتبارها كيانا قانونيا مستقلا دورا محوريا في توفير خدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية بما أسهم في الارتقاء بأطر حماية حقوق المستثمرين وبالإضافة إلى مواصلة دورها الفعال في تقديم خدمات المستثمرين ومنها إصدار أرقام المستثمر وخدمات توزيع الأرباح وفرت دبي للإيداع أيضا خدمة سلسة لإصدار واسترداد وحدات صناديق المؤشرات المتداولة لأغراض تسوية الصفقات وتخطط الشركة حالياً لتقديم خدمتي حساب ملكية المستفيد والحساب المجمع بما يسهل بصورة أكبر دخول المستثمرين إلى السوق ويتكامل مع خدمة حساب ملكية المستفيد النهائي" .