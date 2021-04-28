عمهم وحارق دمهم.. مسلسل ملوك الجدعنة يحتفى بالزمالك على طريقته الخاصة

حالة من الجدل الواسع أثارها مسلسل ملوك الجدعنة بسبب لافتة لنادى الزمالك ظهرت خلال الحلقة 15 والتى عرضت امس، وتسببت العبارة التى ظهرت بجوار شعار نادى الزمالك حالة من الجدل ايضا وهى “الزمالك عمهم وحارق دمهم”.

المثير أن الفنان وليد فواز تداول أيضا هذه الصورة التى تظهر فيها اللافتة وذلك عبر صحابه على موقع التوصل الاجتماعى تويتر.

وعلق وليد فواز على الصورة : “هافضل احبك يا زمالك”.

وكتب وليد فواز منشورا اخر علق فيه قائلا : “الحمد لله إني زملكاوي .. #نادي_القرن_الحقيقي”

مسلسل ملوك الجدعنة

وقعت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) ضحية التآمر ضدها من قبل عنتر (وليد فواز) ليجعل الحارة تظن أنها تخون خطيبها سريّة (عمرو سعد) مع صديقه المقرّب سفينة (مصطفى شعبان) حيث طلب من أم بسنت إرسال رسالة لـفاتن على هاتفها تخبرها فيها بأن سريّة يخونها في شقة سفينة، وفي الوقت نفسه أرسلت رسالة إلى سفينة تخبره بأن شقيقته نجلاء (رانيا يوسف) والتي كان يبحث عنها طوال اليوم قد عادت إلى المنزل، ليدخل سفينة ويجد فاتن حرفوش نائمة بقيمص نوم على سريره، في الوقت الذي يجمع فيه عنتر أهل الحارة ليفضحها.

وستواجه فاتن حرفوش في الحلقات القادمة أهالي الحارة لتثبت بأنها لم تخن خطيبها سريّة، وأنه تم تخديرها ووضعها على السرير من قبل مجهول، في الوقت الذي تدمّرت فيه علاقة سرية وسفينة بسبب ذلك الحادث، فهل ستعود قصة الحب بين فاتن وسريّة مرة أخرى؟ وكيف سيواجهان سرية وسفينة زاهي العتال (عمرو عبد الجليل) بعد ما حدث؟

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

وتشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.