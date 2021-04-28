للوقاية من الأمراض .. 3 طرق طبيعية لعمل غسول الفم في المنزل

يعد غسول الفم أفضل حل لعلاج التهابات اللثة حيث تؤثر على صحة الأسنان والجسم، فقد ربطت العديد من الأبحاث بين التهابات اللثة والإصابة بأمراض عديدة منها كورونا.

نعرض لكم فى هذا التقرير 3 وصفات طبيعية لتحضير غسول الفم في المنزل وذلك وفقا لما جاء فى موقع “healthline ” .



غسول الفم بالمريمية



توصلت دراسة حديثة أجريت فى عام 2015 أن غسول الفم المعد من المريمية يقلل بشكل كبير من عدد البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان. تمكن المشاركون في الدراسة من شطف المحلول لمدة تصل إلى 60 ثانية دون التعرض لأي تهيج.

لاستخدام غسول الفم:

قم بغلي كوب إلى كوبين من الماء.

أضف ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو 1 ملعقة صغيرة من المجففة إلى الماء.

اتركه ينضج من 5 إلى 10 دقائق ويصفى ويترك الماء يبرد.

استخدم المحلول للشطف مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

تحتوي المريمية على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات والتي قد تساعد أيضًا في التئام اللثة المتورمة وعلاج العدوى.

غسول أوراق الجوافة



لطالما كانت أوراق الجوافة علاجًا فعالًا يستخدم للتحكم في صحة الفم. دراسات عديدةمصدر موثوق وجد أن الخواص المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات لغسول الفم لأوراق الجوافة لها تأثير إيجابي في التحكم في البلاك، يمكن لغسول أوراق الجوافة أيضًا:

تقليل التهاب اللثة

تخفيف الألم

ينعش الأنفاس

لاستخدام غسول أوراق الجوافة:

سحق خمس إلى ست أوراق جوافة طرية بقذائف الهاون والمدقة.

أضف الأوراق المطحونة إلى كوب من الماء المغلي، وينضج لمدة 15 دقيقة.

دع المحلول يبرد وأضف كمية صغيرة من الملح.

اغسل غسول الفم الفاتر في فمك لمدة تصل إلى 30 ثانية ثم ابصقه.

كرر مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم



غسول الفم بالصبار



وجد بحث فى 2016 أن الألوة فيرا كانت فعالة مثل الكلورهيكسيدين في تقليل البلاك والتهاب اللثة. كلتا الطريقتين تقلل الأعراض بشكل كبير.

على عكس خيارات غسول الفم الأخرى ، لا يحتاج عصير الصبار إلى التخفيف. قبل الاستخدام ، تأكد من أن العصير نقي بنسبة 100٪.

لاستخدام غسول الفم بالصبار:

اغسل فمك بعصير الصبار لمدة 30 ثانية ثم ابثقه

كرر مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

يجب عليك دائمًا شراء الألوفيرا من مصدر موثوق واتباع أي تعليمات على الملصق.

تحذير : يجب ألا تستخدم غسول الفم هذا إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الصبار.

