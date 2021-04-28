بـ 2 مليون ونصف .. ضبط 300 طربة حشيش وكمية من الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والهيروين بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركزى شرطة (بدر – أبو المطامير) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) ، بحوزة ( سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وضبط (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) ، بحوزة ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (إثنان مليون و مائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.