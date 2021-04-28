وزير التموين : رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الوزارة فى الأعياد والمناسبات

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أصدر توجيهاته لكل قطاعات الوزارة من رقابة وتوزيع ومطاحن ومخازن جمله ومخابز ومجمعات استهلاكية ومنافذ صرف السلع التموينية للعمل أيام العطلات الرسمية التى أقرها مجلس الوزراء اليوم والاعياد، وقال المصيلحى انه أصدر تعليماته إلى المديريات للعمل بنسبه ٥٠ ٪؜ من القوى العاملة الموجودة بها خلال العطلات الرسمية والأعياد لمواجهة أى طارئ ومتابعة عمل مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز.

وأشار المصيلحى إلى أنه وجه بعمل منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية وكذلك المطاحن والمخابز وشركات السكر، وشركات الزيوت وكذلك شركات الصناعات الغذائية (قها وادفينا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم وكذلك السلع التموينية هذه الأيام سواء فى العطلات الرسمية أو الأعياد.

ومن جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن توجيهات الدكتور على المصيلحى هى إنشاء غرف عمليات بكل مديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الأسواق وقال كمال أن توجيهات المصيلحى شملت أيضا تكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز هذه الأيام للتأكد من عملها بكفاءة وأشار إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتى الجملة مع مكاتب التموين سوف يعملا خلال مدة الإجازة المقررة اليوم من مجلس الوزراء لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمواطن فى الأول من مايو القادم وكذلك كل منافذ الصرف من مجمعات استهلاكية أو بقالى التموين أو منافذ جمعيتى.