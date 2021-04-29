تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة قد تابعت نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الإتجار بمخدري الحشيش والهيروين بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة مركزي شرطة (بدر – أبو المطامير) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما – مبلغ مالي –هاتف محمول) ، بحوزة ( سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وضبط 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول) ، بحوزة ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهمين الاثنين بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليونين و٢٥٠ ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.