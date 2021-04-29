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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 جرائم تحريك شكوى أمام القضاء

صدى البلد

حالة من الجدل بين أروقة المحاكم بسبب الفرق بين الشكوى والبلاغ، جعلت العديد من المواطنين تسلك الطرق الخاطئة فى المحاكم، مما يزيد من عدد القضايا وغياب بعض الحقوق عن اصحابها.

موقع صدى البلد الإخبارى عرض المشكلة على أحد الخبراء القانونين  ليكشف ما هى الجرائم والمخالفات التى يستطيع المواطن من خلالها تحريك الشكوى :

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واكد أن الشكوى هى الجرائم التى لا يتم تحريكها إلا بناء على شكوى من ذى الشأن، ولها فترة تقادم وهى 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، ونظم المشرع أحكامها فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فى الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومنها:

1- السرقة والاحتيال وخيانة الامانة وإخفاء الاشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليها زوجا للجانى، أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر.

2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق فى طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.

3- الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.

4- سب الأشخاص وقذفهم.

5- الجرائم الأخرى التى ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

والسبب كذلك فى تحديد نوع الجرائم الخاصة بالشكوى هى أن هذه الجرائم تطغى فيها الحق الخاص على الحق العام كما فى جريمة السب والقذف، وكذلك لاعتبارات اجتماعية وأدبية كما فى الجرائم الأموال الواقعة بين الازواج والأصول بالفروع، ويجوز كذلك التنازل عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى.

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