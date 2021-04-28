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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق فعاليات البطولة الرمضانية للألعاب الإلكترونية

صدى البلد

تبدأ فى الحادية عشرة مساء اليوم، البطولة الرمضانية لكرة القدم الإلكترونية عبر الإنترنت التى ينظمها‎ الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ضمن عدد من البطولات التنشيطية التى تراعى ظروف التباعد الذى فرضته جائحة كورونا، وتعد بمثابة استعداد لموسم الصيف وبطولاته المتعددة للاتحاد وشركاء النجاح من الهيئات الشبابية والرياضية ومنظمو البطولات.

وأكد شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد أن البطولة التى يتم تنظيمها، من خلال منصة AFG الإلكترونية، بجوائز رمزية تصل إلى ١١٥٠٠ جنيه وكؤوس وميداليات وشهادات التقدير للأوائل لتسمح لهم بالدخول فى التصفيات المؤهلة للبطولات الرسمية، وتطوعت الشركة المنظمة ببطولة مصاحبة فى لعبة كول اوف ديوتي، لتلبية رغبة فئة ليست قليلة من اللاعبين ولأول مرة.

يشارك في الدورة الرمضانية أكثر من ١٢٠٠ لاعب مصري  ويضم العدد غالبية اللاعبين المصنفين، وستتم التصفيات على مرحلتين وتتكون الدورة الرمضانية في بطولة لعبة فيفا من مرحلة أونلاين ومرحلة اوف لاين بداية من الدور الـ٣٢ بالتعاون مع شارع ٣٠٦ بمنطقة شيراتون الذى يرعاه صندوق تحيا مصر ويهدف إلى الترويج لمشروعات الشباب المتنوعة.

الدورة الرمضانية لكرة القدم الالكترونية البطولة الرمضانية لكرة القدم الالكترونية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شريف عبد الباقي

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