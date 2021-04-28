سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

يستعرض صدى البلد أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية، في البنك الأهلي المصري من واقع قرار البنك المركزي المصري؛ الصادر منذ قليل بتثبيت متوسط أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير.

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وفي ذلك ينشر "صدى البلد" أبرز الشهادات التي سرى عليها القرار من بينها:

أولا: شهادات الادخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري أو 11.25% للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.

ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها:

شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25% %.

شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.

وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.

شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.