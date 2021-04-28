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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات سرية بين أمريكا وإسرائيل حول إيران.. تفاصيل

التعاون الأمريكي
التعاون الأمريكي الإسرائيلي مستمر دائمًا

ذكر مصدر أمريكي لـموقع أكسيوس: إن "محادثات أمريكية إسرائيلية سرية  ركزت على التهديدات الإيرانية"، وكيفية التعامل معها، والتنسيق اللازم حيال ذلك، والتأكيد على جدية المسار الحالي لإلزام إيران بصيغة ما حول الإتفاق النووي الذي سبق توقيعه في عام 2015.

 

وقال المصدر الأمريكي إن اتفاق على تحييد الخلاف بين واشنطن وتل أبيب حول الاتفاق النووي.

ذكر المصدر الأمريكي، إن هناك فجوة كبيرة في موقف واشنطن وطهران بمفاوضات فيينا، وأن الأمور ليست بالسهلة.


وتقوم أمريكا بحملة لتوضيح ملابسات المفاوضات التي تخوضها مع إيران للوصول إلى صيغة لإنهاء الأزمة.

وسبق إن اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تشكيل فريق عمل للتركيز على تنامي تهديد الطائرات الإيرانية المسيرة والقذائف الموجهة عالية الدقة.

وقال البيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين اجتمعوا في واشنطن وناقشوا "مخاوفهم الجدية" حيال التقدم في البرنامج النووي الإيراني وأجمعوا على "التهديد الكبير" الذي يمثله السلوك الإيراني في الشرق الأوسط.

وشهدت منطقة الخليج العربي، أمس الثلاثاء، صدام عسكري بين سفينة حربية أمريكية وزوراق إيرانية وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

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وقالت البحرية الأمريكية، إن سفن حربية أمريكية أطلقت أعيرة تحذيرية بعد اقتراب ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج.

وأضافت في بيان لها أصدرت الطواقم الأمريكية تحذيرات عديدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن الزوارق الإيرانية واصلت مناوراتها القريبة ما دفع  طاقم (فايربولت) إلى إطلاق طلقات تحذيرية، فابتعدت السفن الإيرانية إلى مسافة آمنة".


وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي أن سفنًا من البحرية الإيرانية تحرشت بقطع خفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس، ريبيكا ريباريش، إن قطع البحرية الأمريكية كانت تجري دوريات روتينية في المياه الدولية بالخليج، في  أبريل الجاري، قبل أن تقترب 3 زوارق هجومية سريعة وسفينة دعم إيرانية منها، الأمر الذي دفع سفينة أمريكية لإجراء مناورة لتجنب الاصطدام.


ويأتي هذا في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية لإعادة واشنطن وطهران لاتفاق عام 2015 النووي.

وفي هذا السياق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أمس الثلاثاء، إن واشنطن أرسلت مبعوثها الخاص إلى إيران لإجراء محادثات غير مباشرة تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وأضافت "بساكي" للصحفيين: "أعتقد أن روب مالي في طريقه إلى المنطقة أو هناك الآن للمشاركة في جولة إضافية من المفاوضات". 

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