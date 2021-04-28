رياض محرز يقود مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب حديقة الأمراء معقل فريق باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي

في حراسة المرمي: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونر - روبين دياز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جندوجان - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - كيفن دي بروين - فيل فودين

مباراة الذهاب لفريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي، والتي أقيمت أمس الثلاثاء، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.