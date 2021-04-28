نجوى فؤاد تكشف حقيقة هجومها على فيفي عبده ووصفها بأنها ليست راقصة

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن جنسيات الراقصات في عهدها، قائلة: "كان في راقصات عرب عندهم الحس الشرقي، ولكن أجانب مكنش فيه".



وأضافت نجوى فؤاد، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،: الراقصات الأجانب بيرقصوا حلو بس معندهمش كاريزما الست المصرية ورقصها"، موضحة: "مصر أول من قدمت الرقص للعالم أجمع منذ الفراعنة".



وأوضحت نجوى فؤاد، أنها كانت تميل إلى رقص “جميلة عاكف” عن باقي الراقصات، فكانت فنانة شاملة تؤدي وتغني وترقص بشكل جيد، بينما الفنانة سامية جمال كانت استعراضية، مختتمة: "مش بشوف الراقصات الأجنبيات وزهقت من الرقص".



وأشارت نجوى فؤاد، إلى أنها لم يسبق لها أن قالت على فيفي عبده أنها ليست راقصة، قائلة: "فيفي عبده راقصة شرقية ومحترمة على المسرح"، كما أنها ناجحة وتعتبر راقصة مصر الأولى.



ونوهت بأن نجاح فيفي عبده في الرقص؛ دفعها للنجاح، مشيدة بحضورها على المسرح ووصفته بالجيد، و"أنا بحبها وبحب رقصها".



