تزامنا مع أيام الإجازة.. صحة الدقهلية ترفع حالة الطوارئ بجميع منافذها

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له مساء اليوم الاربعاء عن رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية، ومنع جميع الإجازات للأطباء وذلك استعدادا للاحتفال بأعياد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة واعياد شم النسيم وذلك من يوم الخميس الموافق 29 ابريل وحتى يوم الإثنين الموافق 3 مايو .



وأوضح وكيل الوزارة انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات وأكد على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين، وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات.



وأكد وكيل وزارة الصحة على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث.



واشار الى أن فرق مراقبة الأغذية شنت حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادي والمطاعم ، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت.



ونوه وكيل الوزارة الى ان جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا حتى خلال العطلات الرسمية كما حث المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقه.



كما سبق ان اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريحات له امس الثلاثاء عن توريد وتركيب تانك اكسجين بسعة 6 الاف لتر ومبخر 265 بنحو مليون و200 الف جنيه تبرع من المجتمع المدني لدعم لستشفى شربين المركزي.



وأشار وكيل الوزارة ان تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى شربين لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها كما انه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.



كما وجه وكيل الوزارة الشكر للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مشيرا إلى ان ذلك ياتى في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة ومجابهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات.



الجدير بالذكر ان مستشفى شربين المركزي بها تانك اكسجين بسعة 6 الاف لتر ومع توريد التانك الإضافي سيتم القضاء تمامآ على مشكلة نقص الأكسجين.