ظنوها حاملا في توءم|أم تنجب ثاني أضخم طفلة بـ بريطانيا

ثاني اضخم طفلة

أنجبت امرأة رضيعة يبلغ وزنها 13 رطلاً، حيث كان يعتقد الأطباء أن الأم كانت حاملا في توأم.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أنجبت أمبر كمبرلاند، 21 عامًا، من مدينة أستون، بمقاطعة أوكسفورد شاير البريطانية ، ابنتها إميليا في 16 أبريل ، وكان وزنها 12 رطلاً 14 أونصة.

تسببت الطفلة إميليا في حدوث نتوء كبير حول بطن الام أثناء حملها فيها، لدرجة أن الأطباء لم يكونوا متأكدين مما إذا كان سيكون هناك طفل ثانٍ مفاجئ أثناء المخاض.

ولكن بدلاً من ذلك ، يعتقد الأطباء أن تلك الرضيعة ثاني أكبر طفلة ولدت في المملكة المتحدة بعد الرقم القياسي لعام 2012 عند 14 رطلاً و 4 أوقية.

وكانت الأم قضت 24 ساعة في المخاض حتى دخلت الطفلة إميليا العالم عبر قسم C طارئ.

قالت أمبر ، البالغة من العمر ، "قبل الحمل كان وزن الجنين 12 رطلا ، وفي نهاية الحمل أصبح وزن الجنين 13 رطلا.