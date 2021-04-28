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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء لـ"العمال": أنتم بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولی، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى، بمناسبة عيد العمال، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير واليمن والبركات.

وخاطب الدكتور مصطفي مدبولى عمال مصر قائلا: أنتم بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ، وستظلون دائما، كما عهدناكم، سندا لوطنكم، فی كل محافل البناء والتعمير والتنمية، موجها الشكر والتقدير لكل عمال مصر في مختلف القطاعات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ جموع المصريين الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيده الله عليهم بالسعادة والخير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي بهذه المناسبة أن قيمة المواطنة التي تسود بين جموع الشعب المصرى بمختلف أطيافه ومعتقداته، ستظل صمام أمان يفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذي يكتسب عظمته من تنوعه، راجيا الله أن ينعم على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.

عيد العمال مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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