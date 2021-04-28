مضاعفات عملية غضروف الرقبة.. أهم المخاطر ونصائح تحميك منها

مضاعفات عملية غضروف الرقبة محدودة جدا فإصلاح الغضروف بشكل عام إجراء منخفض المخاطر نسبيًا وآمنًا ، كما أن المضاعفات نادرة.

تنطوي إجراءات إصلاح الغضروف على مخاطر وفوائد مختلفة ،اعتمادًا على المفصل المعني، ويجب مراعاة ظروف المريض الفردية ، بما في ذلك المخاوف الصحية الأخرى ، مثل المرض طويل الأمد ، عند الخضوع للتخدير والجراحة.

تعتبر مضاعفات عملية غضروف الرقبة العامة يمكن أن يؤثر النزيف والعدوى على المرضى الأكبر سنًا.

على الرغم من أن السكتات الدماغية والجلطات الدموية والجلطات الدموية التي تنتقل إلى الرئتين والنوبات القلبية (احتشاء عضلة القلب) الناتجة عن مضاعفات الدورة الدموية نادرة للغاية في المرضى الصغار وذوي اللياقة البدنية ، إلا أنها قد تكون أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية.

يزيد استخدام التبغ من خطر الإصابة بالعدوى ومضاعفات أخرى ، وله تأثير سلبي خطير على نتيجة أي نوع من أنواع إصلاح الغضاريف ويزيد فرص حدوث مضاعفات عملية غضروف الرقبة .

تم الإبلاغ عن حالات نادرة للغاية من رد الفعل التحسسي الشديد ، وتم الإبلاغ عن الوفاة في حوالي 1 من كل 100000 مريض يخضعون للتخدير العام.

رغم ندرتها ، إلا أن مضاعفات عملية غضروف الرقبة التى تحدث بعد الجراحة هي اعتبار آخر ويمكن التقليل من المخاطر إذا تم اتخاذ العناية الواجبة.

نصائح لمرضى غضروف الرقبة

توجد عدة نصائح لمرضى غضروف الرقبة تساعد فى سرعة التماثل للشفاء:

تناول مسكنات الآلام المتاحة بدون وصفة طبية ، مثل اسيتامينوفين (تايلينول) أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، والتي تشملايبوبروفين (أدفيل) ونابروكسين الصوديوم (أليف).

إستخدم وسادة تدفئة أو أكمادات باردة على رقبتك لتسكين آلام العضلات المؤلمة.

تمرن بانتظام لمساعدتك على التعافي بشكل أسرع.

ارتداء دعامة عنق ناعمة أوطوق ناعم للحصول على راحة مؤقتة. ومع ذلك ، يجب ألا ترتدي دعامة أو طوق الرقبة لفترات طويلة من الوقت لأن ذلك يمكن أن يجعل عضلاتك أضعف.



هل عملية فقرات الرقبة خطيرة

يتسائل البعض هل عملية فقرات الرقبة خطيرة؟ على الرغم من أن مضاعفات عملية غضروف الرقبة غير شائعة ، إلا أن هناك عددًا من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة جراحة تخفيف الضغط والدمج في الرقبة ، بما في ذلك: النزف أو تكوين ورم دموي في الجرح، وتضرر الشريان السباتي أو الفقري مما يؤدي إلى سكتة دماغية أو نزيف مفرط وحتى الموت، وضرر العصب الحنجري الراجع مما يؤدي إلى بحة في الصوت، وتضرر العصب الحنجري العلوي مما يؤدي إلى اضطراب في البلع، وتضرر المريء أو القصبة الهوائية مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وعدوى الجرح.

عملية غضروف الرقبة بالمنظار

يمكن إجراء عملية غضروف الرقبة بالمنظار ، مما يوفر فوائد لتقليل الألم ونزيف أقل والتعافي بشكل أسرع وتحد من احتمالية حدوث مضاعفات عملية غضروف الرقبة، ومع ذلك ستظل بعض الإصابات تتطلب تقنية شق تقليدي مفتوح حيث يتم إجراء شق أكبر لفضح تلف الغضروف.

قد تشعر ببعض الألم في المفصل بعد الجراحة، قد يصف لك طبيبك مسكنات للألم ، قد يصفون الأسبرين أو أدوية أخرى لمنع تجلط الدم.

سيكون لديك ثقوب صغيرة في المكان الذي دخلت فيه أدوات التنظير المفصلي إلى جسمك، في اليوم التالي للجراحة ، قد تتمكن من إزالة الضمادات الجراحية واستبدالها بشرائط صغيرة لتغطية الشقوق. سيقوم طبيبك بإزالة الغرز غير القابلة للذوبان بعد أسبوع أو 2.

بينما تلتئم جروحك ، سيتعين عليك الحفاظ على المنطقة الجافة قدر الإمكان، هذا يعني تغطيتها بكيس بلاستيكي عند الاستحمام وسيخبرك طبيبك عن الأنشطة التي يجب تجنبها عند العودة إلى المنزل.

عملية ديسك الرقبة الفقرة الخامسة والسادسة

عملية ديسك الرقبة الفقرة الخامسة والسادسة تؤثر على حركة الرقبة حيث تقعا فى الجزء السفلي من العمود الفقري العنقي ومن ثم يجب أن يقو باجراءها طبيب ماهر والالتزام بكافة تعليماته يقع جزء حركة العمود الفقري العنقي، ويساعد هذا الجزء على توفير مرونة الرقبة ، ويدعم العمود الفقري العنقي العلوي والرأس ، ويحمي الحبل الشوكي ومسارات الأعصاب.

ترتبط الفقرات الخامسة والسادسة في الخلف بزوج من المفاصل الجانبية التي تسمح بحركات محدودة للأمام والخلف والتواء، ويُمكِّن الغضروف المفصلي مفاصل الوجه من التحرك بسلاسة ، بينما تساعد العضلات والأوتار والأربطة في تثبيت الفقرات معًا.

بين الفقرات يوجد قرص بين الفقرات يوفر المرونة وامتصاص الصدمات ويتكون القرص من حلقة خارجية صلبة تسمى الحلقة الليفية ، والتي تغلف الجزء الداخلي الشبيه بالهلام يسمى النواة اللبية.

يقع الحبل الشوكي داخل الثقبة الفقرية ، وهي مساحة تتكون من القوس الفقري والجسم الفقري.

يتفرع العصب الفقري للفقرة السادسة فى الرقبة من الحبل الشوكي ويخرج من كل جانب من خلال الثقبة الفقرية ويتلقى معلومات حسية من جلد الإبهام والجانب الداخلي للساعد ومناطق أخرى في الطرف العلوي.

يحتوي العصب الخاصة بالفقرة السادسة أيضًا على مكون حركي يرسل إشارات إلى عضلات مختلفة ، مثل عضلات الرسغ الباسطة والعضلة ذات الرأسين.

قد تؤدي حالات العمود الفقري بما في ذلك فتق القرص أو هشاشة العظام في المفاصل إلى تهيج العصب الخاص بالفقرة السادسة وتسبب ألمًا جذريًا ووخزًا وتنميلًا وضعفًا على طول مسار العصب إذا تم ضغط الحبل الشوكي عند مستوى الفقرة السادسة.

المصادر:

webmd

spine-health

cartilage

healthline

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