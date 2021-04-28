بعد التأهل لدور الـ 8 .. تشكيل بيراميدز لمواجهة نامونجو فى الكونفيدرالية

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمباراة نامونجو التنزاني التي تقام في التاسعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: محمود حمادة - محمود صابر - إسلام عيسى - إيريك تراوري - إبراهيم حسن

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - جون أنطوي - إبراهيم عادل - دييجو رولان - أحمد فتحي - نبيل دونجا - أحمد توفيق