تفاصيل جديدة حول سيارة هواوى الكهربائية بعد انطلاقها

أقيمت في مدينة شنغهاي بالصين، احتفالية ضخمة بمناسبة إطلاق أول سيارة كهربائية ذكية تعتمد على حلول هواوي للسيارات الذكية، والتي تحمل علامة تجارية مشتركة بين ARCFOX وهواوي.

وخلال الاحتفالية التي أقامتها ARCFOX Brand Night 2021، تم الكشف عن سيارة ARCFOX Alpha-S HI، وهي أول سيارة يتم إنتاجها بكميات كبيرة، وتتميز بكونها ذاتية القيادة على الطرق الحضرية، ويمكن اعتبارها معيارا عالميا جديدا للقيادة الذاتية.

وتعد شركة هواوي هي المزود لمكونات السيارة الذكية الجديدة، والتي تتعاون من خلالها بشكل وثيق مع عدد من مصنعي المعدات الأصلية للسيارات من خلال نموذج (HI /Huawei Inside) لبناء سيارات ذكية متطورة وعالية الجودة .

ويوفر هذا الطراز لمصنعي المعدات الأصلية بنية رقمية جديدة تماما للمركبات الذكية، مع أكثر من 30 مكونا ذكيا، و5 أنظمة ذكية، تتضمن القيادة الذكية والقمرة الذكية وmPower والاتصال الذكي وسحابة السيارة الذكية.

وتعد سيارة ARCFOX Alpha-S HI الجديدة أول سيارة كهربائية ذكية متميزة تحمل تقنيات هواوي (HI /Huawei Inside) ضمن علامتها التجارية المشتركة، من خلال الشراكات التي عقدتها هواوي مع شركات السيارات الذكية، والتي وعدت خلالها باستغلال أكثر من 30 عاما من خبرتها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة مصنعي المعدات الأصلية في بناء سيارات ذكية أفضل، ودفع صناعة السيارات في الصين لمزيد من التطور في مجالات الذكاء والقيادة الذاتية.

وبفضل نظام القيادة الآلي بالكامل من هواوي (ADS)، ستكون سيارة ARCFOX Alpha-S HI أول مركبة تجارية في العالم ذات قيادة ذاتية للطرق الحضرية، وستكون السيارة قادرة على التنقل بنفسها عبر التضاريس الحضرية المزدحمة والطرق عالية السرعة ومواقف السيارات.

وستكون السيارة قادرة على التعرف على مجموعة كاملة من العناصر على الطرق وتحليلها، بما في ذلك إشارات المرور وحركة المرور القادمة، لتتعامل دون تعليمات مع أي موقف، كالتحرك بشكل مستقيم والانعطاف والتوقف للمشاة والتنقل في المنحدرات وخارجها والانعطافات غير المحمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام القيادة الآلي بالكامل من هواوي (ADS) مزود بتقنيات التعلم الذاتي، من أجل التطور الذاتي المستمر وزيادة ذكاء النظام بناء على التجربة الفعلية، ليصبح المتحكم المثالي في السيارة.

وتم تأهيل نظام القيادة الآلي بالكامل من هواوي (ADS) خصيصا مع أنظمة النقل والطرق المعقدة في الصين، لتزويد المستخدمين بتجربة قيادة أفضل عبر جميع السيناريوهات.

وتجري شركة هواوي Huawei أبحاثا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي منذ ما يقرب من عشر سنوات، وبدأت في تطوير خوارزميات القيادة الذاتية الحالية قبل خمس سنوات، ونجحت هواوي بعد عقد من الأبحاث في إنتاج مجموعة ثلاثية من التقنيات المثالية لنظام القيادة الذاتية ADS، وهي الخوارزميات الشاملة الفائقة، وبحيرة البيانات الفائقة، وأجهزة فائقة للحوسبة والاستشعار.

سيدعم نظام القيادة الآلي بالكامل من هواوي (ADS) كذلك التحسين المستمر من خلال تحديثات هوائية (OTA) لتزويد المستخدمين بميزات جديدة ومثيرة لمواكبة حالات الاستخدام الحضرية سريعة التطور.