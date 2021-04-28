البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه في أسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10475 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.18% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.35% مغلقا الفترة عند 2085 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 1.6% مسجلا مستوى 1671 نقطة.

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3.7 مليار جنيه خسائر البورصة في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 3.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 650.7 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 654.4 مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.46 %مغلقا عند 12704 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 1.9 %مغلقا الفترة عند 2974 نقطة.

17.6 مليار جنيه قيمة تداول البورصة

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 17.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2509 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2331 مليون ورقة منفذة على 174 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 51.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.4 % خلال الأسبوع.

المصريون يستحوذون على 85% من إجمالي التعاملات

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.6 %و العرب على 6.4 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 15.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 77.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2 % وسجل العرب 6.7 % وسجل الأجانب صافي بيع نحو 728.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 591.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.